Кушанашвили — о паре SHAMAN'а и Мизулиной: "В эту пару я не верю"

Публицист считает, что выбравшие певца ролевой моделью промахнулись

Отар Кушанашвили, известный своей любовью к резким высказываниям, в интервью Светлане Бондарчук жестко высказался о певце SHAMAN'е (Ярославе Дронове) и его отношениях с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.

По словам журналиста, поклонники, которые видят в артисте образец для подражания, ошибаются.

"В пару Шамана и Мизулиной не верю. Я считаю, что люди, выбравшие его ролевой моделью, просто не рассчитали. Наверное, он замечательный парень в быту, замечательный сын, что он добрый и глупый, на мой взгляд", – высказался Кушанашвили.

При этом журналист полагает, что Дронов вовремя сориентировался и использует свой успех по максимуму. А вот в искренности отношений с Мизулиной он сомневается.

Сам Ярослав, впрочем, о своих отношениях говорит иначе. Недавно он впервые рассказал, как делал предложение Екатерине Мизулиной: по его словам, все вышло спонтанно – прямо за ужином после гастролей, без кольца и долгих приготовлений. "Я понял, что живу не зря", – признался певец. Пара поженилась в ноябре 2025-го.

Кстати, сам SHAMAN недавно впервые рассказал о своих проблемах со здоровьем. На концерте в Екатеринбурге он признался, что с детства страдает тугоухостью второй степени и поет "практически наощупь".