Кушанашвили — о паре SHAMAN'а и Мизулиной: "В эту пару я не верю"

Кушанашвили раскритиковал брак SHAMAN'а и Мизулиной: "В эту пару я не верю"
Ярослав Дронов (SHAMAN). Фото: АГН Москва
Публицист считает, что выбравшие певца ролевой моделью промахнулись

Отар Кушанашвили, известный своей любовью к резким высказываниям, в интервью Светлане Бондарчук жестко высказался о певце SHAMAN'е (Ярославе Дронове) и его отношениях с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.

По словам журналиста, поклонники, которые видят в артисте образец для подражания, ошибаются. 

"В пару Шамана и Мизулиной не верю. Я считаю, что люди, выбравшие его ролевой моделью, просто не рассчитали. Наверное, он замечательный парень в быту, замечательный сын, что он добрый и глупый, на мой взгляд", – высказался Кушанашвили.

При этом журналист полагает, что Дронов вовремя сориентировался и использует свой успех по максимуму. А вот в искренности отношений с Мизулиной он сомневается.

Сам Ярослав, впрочем, о своих отношениях говорит иначе. Недавно он впервые рассказал, как делал предложение Екатерине Мизулиной: по его словам, все вышло спонтанно – прямо за ужином после гастролей, без кольца и долгих приготовлений. "Я понял, что живу не зря", – признался певец. Пара поженилась в ноябре 2025-го. 

Кстати, сам SHAMAN недавно впервые рассказал о своих проблемах со здоровьем. На концерте в Екатеринбурге он признался, что с детства страдает тугоухостью второй степени и поет "практически наощупь".

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей