Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Первый продюсер взлетевшего на музыкальный Олимп исполнителя SHAMAN Александр Яковлев высказался о свадьбе артиста, прошедшей в Донецке. В разговоре с журналистами он признал, что был удивлен таким выбором, но добавил, что подобное решение вполне в духе исполнителя, которому всегда было свойственно стремление к эффектным поступкам и символичным жестам.
Звездный эксперт отметил, что место церемонии можно рассматривать как отражение новой эпохи. Он напомнил, что Донбасс сегодня – это территория, где рождается обновленная Россия, и желание артиста связать там свою жизнь с избранницей можно считать красивым символом перемен и сопричастности происходящему.
Ярослав Дронов 5 ноября сочетался браком с известной общественницей Екатериной Мизулиной. Церемония прошла в ЗАГСе Донецка без традиционных свадебных атрибутов – пара выбрала сдержанные костюмы зеленых оттенков, дополнив их черными и белыми элементами.
Влюбленные объявили о своем романе весной текущего года. На одном из шоу артист со сцены обратился к блондинке, назвав ее своей девушкой и подарив букет белых роз.
К слову, недавно артист лишился концертов в России из-за связи с другой страной.
В Кремле отреагировали не так, как ожидалось
Американский офицер призвал Белый дом послать Москве политический сигнал о готовности к переговорам