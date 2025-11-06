Первый продюсер SHAMAN рассказал, почему певец сыграл свадьбу в Донецке

Влюбленные официально узаконили отношения

Первый продюсер взлетевшего на музыкальный Олимп исполнителя SHAMAN Александр Яковлев высказался о свадьбе артиста, прошедшей в Донецке. В разговоре с журналистами он признал, что был удивлен таким выбором, но добавил, что подобное решение вполне в духе исполнителя, которому всегда было свойственно стремление к эффектным поступкам и символичным жестам.

Звездный эксперт отметил, что место церемонии можно рассматривать как отражение новой эпохи. Он напомнил, что Донбасс сегодня – это территория, где рождается обновленная Россия, и желание артиста связать там свою жизнь с избранницей можно считать красивым символом перемен и сопричастности происходящему.

Ярослав Дронов 5 ноября сочетался браком с известной общественницей Екатериной Мизулиной. Церемония прошла в ЗАГСе Донецка без традиционных свадебных атрибутов – пара выбрала сдержанные костюмы зеленых оттенков, дополнив их черными и белыми элементами.

Влюбленные объявили о своем романе весной текущего года. На одном из шоу артист со сцены обратился к блондинке, назвав ее своей девушкой и подарив букет белых роз.

К слову, недавно артист лишился концертов в России из-за связи с другой страной.