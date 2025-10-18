Почему Гомес не позвала друзей Бекхэмов на свадьбу: рассказали источники

Фото: соцсети
Раньше знаменитости были не разлей вода

Недавно прошедшая свадьба Селены Гомес и Бенни Бланко прошла без их старых друзей Николы Пельц и Бруклина Бекхэма. Это породило слухи, что между парами пробежала кошка, и теперь они враждуют. Однако источники уверяют – это не так.

По словам знакомых, Гомес продолжает поддерживать отношения с Бекхэмами, только той близости, что была у них раньше, уже нет. 

"Никакой вражды нет. Отношения развиваются, и, да, они уже не так близки, как раньше, но ничего серьезного не произошло", – говорит инсайдер.

Дружба между артисткой и звездными детьми завязалась в 2022 году. Они часто ездили в отпуск вместе, отмечали праздники и даже сделали одинаковые тату. Говорят, что Бекхэмы передали Селене самые лучшие пожелания в связи с торжеством, а на свадьбе они отсутствовали не из-за ссоры.

Известно, что у Бруклина и Николы также проблемы с родителями парня. Они практически перестали общаться с Дэвидом и Викторией Бекхэмами. Футболист и певица еще надеются наладить отношения, но со стороны детей не видят аналогичного желания.

Источник: People

