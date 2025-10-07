SHAMAN лишился концертов в России из-за поездки в другую страну

До этого публика неохотно покупала билеты на его представления

Певец SHAMAN не сможет выступить перед россиянами в Архангельске и Мурманске – артист неожиданно лишился концертов за несколько дней до их проведения. Об этом сообщили организаторы.

В сообщениях к зрителям они отметили, что ни 15 октября в Архангельск, ни 12 октября в Мурманск Ярослав не приедет. Пресс-службы площадок сообщили, что причина отмены от них не зависит – такое решение приняли представители SHAMAN. Новых дат концертов пока назначено не было.

Что именно стало причиной случившегося – не раскрывается. По одной информации, певец остался без представлений из-за тесной связи с другой страной – его включили в состав российской делегации для поездки в Северную Корею на празднование 80-летия с момента основания Трудовой партии. До этого Дронов налаживал творческие коммуникации с представителями КНДР во время поездки Владимира Путина в Пхеньян.

При этом известно, что в последнее время концерты SHAMAN стали отменять значительно чаще. Например, летом он не смог выступить перед поклонниками из-за плохих продаж билетов в нескольких городах. Под угрозой отмены были и другие представления артиста – публика очень неохотно покупала места в зрительном зале.

Также ранее сообщалось, что после своего отказа от участия в конкурсной программе "Интервидения" знаменитость столкнулся с резкой критикой общественности. Некоторые россияне обвинили SHAMAN в том, что своим поступком он лишил страну первого места.