SHAMAN прервал молчание после возмущений россиян из-за "Интервидения"

Фото: АГН "Москва"
Артист не стал комментировать резкую реакцию общественности на свой поступок

Певец SHAMAN прервал молчание об "Интервидении" после того, как многие коллеги и граждане страны раскритиковали его за отказ от участия в конкурсе. Знаменитость решил не реагировать на все возмущения, лишь отметив высокое качество мероприятия, на котором ему удалось выступить.

По его словам, старт "Интервидения" получился грандиозным и красивым. Он уверен, что Россия смогла задать высокую планку по зрелищности шоу благодаря использованию современных технических инструментов, включая технологии ИИ и дополненной реальности.

"Я очень рад и горд, что у России получилось возродить и провести такого уровня международный музыкальный конкурс", – отметил Ярослав.

Это, уверен он, и является главной победой страны, поскольку помогло объединить такое количество народов и государств.

Также Дронов признался, что ему было сложно выступать на конкурсе, поскольку из-за подвешенного состояния трос сильно давил на все тело. Тем не менее, он надеется, что сумел передать все эмоции своей песни зрителю. 

Напомним, ранее российские звезды и простые граждане раскритиковали SHAMAN за отказ от участия в конкурсе. Некоторые из них выразили мнение, что своим поступком он подвел Россию и повел себя высокомерно по отношению к другим конкурсантам.

Источник: АиФ
