Подвел страну: как звезды отреагировали на решение SHAMAN на "Интервидении"

Фото: АГН "Москва"
Многие жестко раскритиковали артиста за проявленное высокомерие

Отказ SHAMAN от участия в песенном конкурсе "Интервидения" вызвал неоднозначную реакцию публики. Одни решение артиста поддержали, а другие, напротив, были этим возмущены. Последних оказалось больше. Подробнее о том, как звезды отреагировали на это – в материале "Утро.ру".

Кто поддержал SHAMAN

Критик Сергей Соседов допустил, что Ярослав сам не был готов к такому повороту событий. По его мнению, ему велели так сделать, опасаясь, что он может одержать победу. И решение, уверен шоумен, было правильным, поскольку и без этого все увидели уровень его профессионализма.

Михаил Швыдкой также оказался в числе тех, кто встал на сторону Дронова. Он уверен, что жюри не смогло бы объективно дать оценку его выступлению из-за политической повестки в России.

"Поэтому мне кажется, что это был абсолютно благородный и правильный шаг", – заявил он.

Кто выступил против решения SHAMAN

Однако не поддержавших Ярослава оказалось больше. Продюсер Максим Фадеев, написавший для него песню, остался недоволен не только отказом певца от участия в конкурсе, но и итоговым номером. По его словам, композиция довольно сложна для исполнения, и из-за обилия трюков артист не смог представить ее на должном уровне. Более того, если бы он знал о будущем отказе, то не стал бы давать эту песню SHAMAN.

Не поняла поступок знаменитости и Ольга Бузова, которая назвала его "благородным" в кавычках. Продюсер Иосиф Пригожин был более эмоционален в своей реакции. Он не понимает, почему SHAMAN по сути отнял возможность принять участие в конкурсе у другого артиста, для которого это было бы важнее.

Актер Станислав Садальский выразил мнение, что своим решением Дронов поступил некрасиво и подвел страну.

"Обидно, когда нас иностранцы не пускают участвовать в соревнованиях, а здесь мы сами отказываемся. Это разве не предательство?" – написал он в соцсетях.

Общественник Виталий Бородин придерживается похожей позиции. Он полагает, что SHAMAN повел себя так, словно другие артисты – гости на его личном представлении, когда вся страна надеялась на его триумф.

"Полный бред": во Франции устроили бунт после нового требования Киева

Незалежный диктатор сильно надоел многим европейцам

МИД Эстонии пришел в бешенство из-за одного шага российского посольства

В Европе сразу дали понять, что возмущены случившимся

