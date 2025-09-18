SHAMAN предрекли разгромный проигрыш на "Интервидении"

Эксперт уверен, что победу заберет другой конкурсант

Российский певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, вряд ли займет первое место на конкурсе "Евровидение". Более вероятно, что ему грозит проигрыш из-за повестки мероприятия. Такое мнение выразил музыкальный критик Евгений Бабичев.

По словам эксперта, даже если артист выступит лучше других конкурсантов, за кулисами он откажется от своей победы, чтобы не допустить скандального прецедента.

"Думаю, что SHAMAN по-хозяйски уступит победу кому-то из приглашенных артистов. Просто потому, чтобы потом мировая общественность не говорила, что конкурс придуман исключительно для России и делать там нечего, шансов у нас нет", – заявил он.

Кто в такой ситуации станет вероятным победителем – вопрос открытый. По словам Бабичева, уступить первое место нужно достойному представителю не только с творческой точки зрения. Он полагает, что лучшей кандидатурой станет представительница Беларуси Анастасия Кравченко с песней "Мотылек", которая является сильной вокалисткой и участницей белорусского "X-фактора".

Ранее стало известно, что на фоне подготовки к "Интервидению" SHAMAN лишился концерта в России.