Роспатент не стал регистрировать товарный знак для SHAMAN

На просьбу знаменитости ответили отказом

Регулирующий российский орган отклонил заявки популярного артиста Ярослава Дронова, известного под сценическим именем SHAMAN, на регистрацию товарного знака "Я русский". Решение было принято Роспатентом в конце лета и касается обеих заявок звезды.

Ранее, в начале весны, ведомство выделило знаменитости шесть месяцев для подачи пояснений, которые могли бы повлиять на итоговое решение. Однако в итоге заявки так и не были удовлетворены.

Как следует из документов, кумир миллионов обратился в регулирующий орган с соответствующей просьбой осенью 2024 года. Под звучным брендом планировалось выпускать спиртные напитки, включая вино и водку.

Во второй заявке также указывалась парфюмерия и косметическая продукция. Среди них значились блеск для губ, блестки для тела и другие средства.

Сам исполнитель пояснял, что обращение было сделано не только для защиты авторских прав. По его словам, он хотел привлечь внимание к тому, что название его хита используют в коммерческих целях третьи лица.

Дело в том, что товарный знак мог бы стать инструментом против недобросовестных предпринимателей. По замыслу исполнителя, регистрация помогла бы ограничить использование названия в корыстных интересах.

Однако в конце-концов ведомство окончательно отказало певцу в регистрации популярного выражения как бренда.

