Роспатент не стал регистрировать товарный знак для SHAMAN

Российские власти щелкнули по носу SHAMAN
Певец SHAMAN. Фото: АГН "Москва"
На просьбу знаменитости ответили отказом

Регулирующий российский орган отклонил заявки популярного артиста Ярослава Дронова, известного под сценическим именем SHAMAN, на регистрацию товарного знака "Я русский". Решение было принято Роспатентом в конце лета и касается обеих заявок звезды.

Ранее, в начале весны, ведомство выделило знаменитости шесть месяцев для подачи пояснений, которые могли бы повлиять на итоговое решение. Однако в итоге заявки так и не были удовлетворены.

Как следует из документов, кумир миллионов обратился в регулирующий орган с соответствующей просьбой осенью 2024 года. Под звучным брендом планировалось выпускать спиртные напитки, включая вино и водку.

Во второй заявке также указывалась парфюмерия и косметическая продукция. Среди них значились блеск для губ, блестки для тела и другие средства.

Сам исполнитель пояснял, что обращение было сделано не только для защиты авторских прав. По его словам, он хотел привлечь внимание к тому, что название его хита используют в коммерческих целях третьи лица.

Дело в том, что товарный знак мог бы стать инструментом против недобросовестных предпринимателей. По замыслу исполнителя, регистрация помогла бы ограничить использование названия в корыстных интересах.

Однако в конце-концов ведомство окончательно отказало певцу в регистрации популярного выражения как бренда.

К слову, ранее возлюбленная знаменитости, общественница Екатерина Мизулина оказалась в центре громкого скандала.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

Макрон подло подставил Зеленского: что произошло

Киевский верховод рассчитывал на совсем иной исход

Киев пообещал нанести мощный удар по объекту РФ особой важности

Киевский режим продолжает работать на эскалацию ситуации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей