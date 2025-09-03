"Отвратительно": Крид жестко высказался о романе Мизулиной и SHAMAN

Знаменитость вышел из себя из-за претензий

Егор Крид ответил на недовольство по поводу своего недавнего концерта в "Лужниках". Артист отметил, что не видит ничего преступного в своем поцелуе с танцовщицей на сцене, зато сам факт отношений Екатерины Мизулиной, высказавшей свои претензии, и SHAMAN кажется ему неприемлемым.

По словам певца, он считает общественника виновной в разрушении многолетнего брака Ярослава.

"Разрушать семью в ГОД СЕМЬИ и потом бегать по школам пиарить эту историю, отвратительно наигранно сосаться на глазах у восьмилетних ребят – это не просто совращение несовершеннолетних и обесценивание семейных ценностей", – написал он в соцсетях.

Крид полагает, что из-за поведения Мизулиной и SHAMAN у многих школьников серьезно пострадала психика, передает женский журнал "Клео.ру".

Вместе с этим артист считает, что Екатерина намеренно бравирует громкими лозунгами, чтобы заработать себе общественные очки и настроить публику против людей, которым она завидует. Егор отметил, что Мизулина "возомнила себя правосудием" и решила, что обладает правом оскорблять и унижать других людей.

Что касается номера, который вызвал широкий общественный резонанс, Крид пообещал все переделать и доработать, чтобы ни у кого больше не возникало к нему претензий.