Аврора Киба намекнула на свадьбу с Лепсом

Девушка с большим удовольствием купается во внимании публики

Подруга певца Григория Лепса, Аврора Киба, вновь оказалась в центре внимания из-за своих намеков на свадьбу. Девушка в очередной раз обратилась к себе как к супруге артиста, чем мгновенно вызвала бурные обсуждения в Сети.



Ранее студентка уже подогрела слухи о тайной церемонии, опубликовав пост, где назвала себя женой знаменитого артиста. Тогда публика заговорила о том, что пара могла тайно узаконить отношения, но эти разговоры были быстро опровергнуты. Однако новый жест красотки заставил поклонников снова гадать, не решились ли влюбленные посетить ЗАГС.

В своем блоге девушка выложила видео, на котором демонстрирует новый наряд. Под публикацией она оставила шуточную подпись, обращенную к певцу, где с кокетством отметила, что "такую жену еще поискать".

По информации СМИ, отношения певца и студентки продолжаются уже около полутора лет. Исполнитель действительно делал возлюбленной предложение, но официальной церемонии пока не было. Сам Лепс объяснял, что хочет устроить красивую, масштабную свадьбу, но на грандиозное торжество пока не хватает денег.