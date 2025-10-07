Появились слухи о скорой свадьбе Родригеса и Кабак

Появились слухи о скорой свадьбе Родригеса и Кабак
Фото: соцсети
Поэтому артист хочет меньше платить бывшей жене

Желание Тимура Родригеза снизить сумму алиментов на двоих детей с 2 млн до 500 тысяч рублей может быть связано с его новыми отношениями, полагает продюсер Сергей Дворцов. Он допустил, что артист может подумывать о свадьбе с Екатериной Кабак.

По его словам, ведущий в звездной тусовке имеет хорошую репутацию – он не скандальный, всегда старается быть тактичным и является профессионалом своего дела. Но в каждой ситуации, когда случаются разводы из-за романа на стороне, публика делится на два лагеря, и шоу-бизнес не исключение.

Продюсер напомнил, что сейчас многие знаменитости стараются снизить размер алиментов. Например, футболист Андрей Аршавин недавно обратился по этому поводу в суд. Не исключено, что в последнее время денег в шоу-бизнесе становится все меньше. Но также вероятно, что Родригез готовится к новому этапу своей жизни.

"Может ли это быть связано с новой любовью Тимура? Ну, естественно. Я не могу исключать, что они готовятся к свадьбе и что им нужны на нее деньги. Это факт жизни", – подытожил Дворцов.

Источник: Страсти

"Это безумие": в Киеве закатили истерику из-за вчерашнего заявления Трампа

Многие делают все для того, чтобы усугубить положение дел

Финляндия обрушилась на Россию с новыми обвинениями

Приграничное государство уверенно движется к тотальной русофобии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей