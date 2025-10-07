Появились слухи о скорой свадьбе Родригеса и Кабак

Поэтому артист хочет меньше платить бывшей жене

Желание Тимура Родригеза снизить сумму алиментов на двоих детей с 2 млн до 500 тысяч рублей может быть связано с его новыми отношениями, полагает продюсер Сергей Дворцов. Он допустил, что артист может подумывать о свадьбе с Екатериной Кабак.

По его словам, ведущий в звездной тусовке имеет хорошую репутацию – он не скандальный, всегда старается быть тактичным и является профессионалом своего дела. Но в каждой ситуации, когда случаются разводы из-за романа на стороне, публика делится на два лагеря, и шоу-бизнес не исключение.

Продюсер напомнил, что сейчас многие знаменитости стараются снизить размер алиментов. Например, футболист Андрей Аршавин недавно обратился по этому поводу в суд. Не исключено, что в последнее время денег в шоу-бизнесе становится все меньше. Но также вероятно, что Родригез готовится к новому этапу своей жизни.

"Может ли это быть связано с новой любовью Тимура? Ну, естественно. Я не могу исключать, что они готовятся к свадьбе и что им нужны на нее деньги. Это факт жизни", – подытожил Дворцов.