SHAMAN рассказал, почему не стыдится облизывания льда на Байкале

Певец заявил, что стыд должны вызывать другие действия – у тех, кто "лижет пятую точку хозяевам" на Западе

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN), который в феврале вызвал бурную дискуссию в Сети, попробовав на вкус лед на Байкале, наконец дал развернутый ответ критикам. В беседе с ТАСС артист заявил, что ему совершенно не стыдно за свой поступок.

"По поводу Байкала: лучше один раз в жизни лизнуть лед самого чистого озера в мире, чем всю жизнь лизать пятую точку хозяевам на Западе, как это делают некоторые. Вот за них должно быть по-настоящему стыдно народу России, потому что это предательство", – заявил Дронов.

Шоумен также раскрыл планы на творчество. Он рассказал, что готовит новую песню, посвященную озеру. Релиз состоится, когда водоем вновь сковало льдом. Припев, по словам артиста, он уже написал.

Напомним, ранее поступок SHAMAN’а жестко раскритиковал шоумен Отар Кушанашвили, назвав его "безмозглым". Однако не все в тусовке поддержали резонанс. Продюсер Сергей Дворцов встал на сторону певца. Он заявил, что не видит в этом "ничего сверхъестественного" и допускает, что это был спланированный пиар-ход. "Все прекрасно понимают, артист должен идти на некие провокационные фишки", – высказался Дворцов.