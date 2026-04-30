Супруг подал на развод, а теперь его бывшая жена запрещает видеться ему с ребенком

45-летний исполнитель Стас Пьеха оказался в центре громкого семейного скандала. Певец, выступающий на шоу с лекциями о "проработанности", стал причиной развода своей новой пассии – 30-летней Полины Плехановой, которая работает у него стилистом, пишет Super.

Женщина ушла от супруга Егора Романова, с которым воспитывает 6-летнего сына. Сам мужчина подтвердил, что измена жены с популярным артистом стала причиной развода, и не держит зла, лишь благодарен за случившееся.

"Сам бы я не решился разрушить семью. Осталось множество незакрытых вопросов", – поделился Романов.

Инсайдеры утверждают, что Плеханова уже переехала в жилище Пьехи. При этом, навещая мужа, женщина тщательно заметала следы: удаляла всю переписку с любовником. Теперь, после разоблачения, она якобы настроена отсудить у законного супруга все имущество и запрещает ему видеть наследника.

История получила неожиданное продолжение. Выяснилось, что и у самого Пьехи, судя по всему, осталась брошенная возлюбленная – некая Анастасия Моисеенко. Девушка связалась с журналистами и намекнула, что их роман закончился "некрасиво", не вдаваясь в подробности.

Напомним, ранее певец заявлял, что в его семейной системе "отец вообще не нужен" и он не готов пускать в свою жизнь сына на постоянной основе, боясь менять уклад.