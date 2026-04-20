Стас Пьеха рассказал, как навязчивая поклонница ворвалась к нему в спальню

Пьеха рассказал о безумной поклоннице, которая 30 минут не отпускала его в отеле
Стас Пьеха. Фото: АГН Москва
Женщина "каталась" за певцом по городам

В эфире шоу "Секрет на миллион" на НТВ Стас Пьеха вспомнил историю, которая случилась с ним на гастролях. По словам певца, одна из фанаток, владелица салонов красоты, вместе с подругой начала преследовать группу. Женщины подружились с музыкантами, выпивали. Однажды ночью поклонница ворвалась в комнату артиста.

Она упала на колени и потребовала снять штаны, заявив, что больше не может терпеть. Стас попытался успокоить ее, предложил поговорить. Но инцидент длился полчаса.

"Ее оттаскивали. Она хваталась за ботинок, за штанину", – рассказал Пьеха.

Утром протрезвевшая женщина умоляла забыть о случившемся и призналась, что горит со стыда. Больше они не встречались.

В молодости Пьеха сам пережил тяжелый период. Он боролся с зависимостью, а в 34 года перенес инфаркт. Позже певец открыл наркологическую клинику. По его словам, он прошел через реанимации, реабилитации, детоксы и даже обращался к шаманам. Сегодня бизнес приносит миллионы. 

Источник: НТВ ✓ Надежный источник

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей