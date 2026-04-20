Стас Пьеха рассказал, как навязчивая поклонница ворвалась к нему в спальню

В эфире шоу "Секрет на миллион" на НТВ Стас Пьеха вспомнил историю, которая случилась с ним на гастролях. По словам певца, одна из фанаток, владелица салонов красоты, вместе с подругой начала преследовать группу. Женщины подружились с музыкантами, выпивали. Однажды ночью поклонница ворвалась в комнату артиста.
Она упала на колени и потребовала снять штаны, заявив, что больше не может терпеть. Стас попытался успокоить ее, предложил поговорить. Но инцидент длился полчаса.
"Ее оттаскивали. Она хваталась за ботинок, за штанину", – рассказал Пьеха.
Утром протрезвевшая женщина умоляла забыть о случившемся и призналась, что горит со стыда. Больше они не встречались.
В молодости Пьеха сам пережил тяжелый период. Он боролся с зависимостью, а в 34 года перенес инфаркт. Позже певец открыл наркологическую клинику. По его словам, он прошел через реанимации, реабилитации, детоксы и даже обращался к шаманам. Сегодня бизнес приносит миллионы.
