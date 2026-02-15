Стас Пьеха рассказал, как бабушка дала ему свою фамилию

Стас Пьеха рассказал, как бабушка дала ему свою фамилию
Фото: АГН Москва
Певец не видит в такой преемственности минусов

Стас Пьеха рассказал, что всю жизнь ощущает тяжесть фамилии, которую ему сменила знаменитая бабушка. Некоторым не нравится ее известность – и факт того, что эту ее до Стаса носила очень серьезная артистка. Пьеха, однако, разводит руками – он не виноват, что родился в семье артистов.

Внук певицы признается, что никто никогда за него не платил копейку. Во-первых, тогда не было "этих копеек", а во-вторых – артисты получали зарплату. Шоу-бизнеса не было и в помине. Музыканты и актеры зарабатывали не очень большую ставку. 

В школьные годы Стас сначала учился под фамилией Герулис. Однако уже в первом классе стал Пьехой. Сам певец до сих пор не может точно понять, как это произошло. Он склоняется к тому, что он был единственным, кто мог бы продолжить род Пьех. И, как полагает сам, поэтому бабушка решила для смены фамилии оформить опекунство.

Даже в такой преемственности, считает Стас, нет ничего плохого. Напротив, передача знаний из поколения в поколение ценна сама по себе.

"Я всегда провожу параллель: сапожник в третьем поколении, круто же? Круто! Физик-ядерщик в третьем поколении, круто? Круто! Знания передаются, генетика. А почему музыкант в четвертом поколении – это плохо?" – поделился мыслями Пьеха.

Стас признавался, что не считает себя классическим отцом: помогает наследнику материально, выслушивает его, но личное пространство делить не готов – не привык к такому укладу жизни. 

Источник: "КП" ✓ Надежный источник

