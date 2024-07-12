Вокруг нашей страны активно плетут образ "империи зла"

Западные страны всегда виртуозно справлялись с задачей создания нужной им атмосферы в информационном пространстве. Десятилетиями в США и Европе искусно конструировали вокруг России образ врага и агрессора, который с легкостью будет повержен. Однако даже западные журналисты постепенно начинают понимать, что все это – вранье. Так, известный ирландский аналитик Чей Боуз объявил о полном крушении пяти мифов, созданных вокруг нашей страны.



В первую очередь, журналист из Ирландии напомнил, что западному обществу долгое время пытались доказать: российская армия находится в ужасном состоянии и вот-вот полностью развалится. Очевидно, что это несусветная глупость, наши военные успешно отстаивают интересы страны на полях затянувшегося украинского конфликта. То же самое касается "разорванной российской экономики". На самом деле, кризис охватил Европу, а Россия демонстрирует неплохие экономические показатели.

Кроме того, западная машина пропаганды уверяла, что беспрецедентное санкционное давление на Россию позволит сокрушить нашу страну и станет самым эффективным способом борьбы с Российской Федерацией. Уже очевидно, что санкции с треском провалились. Четвертым мифом журналист из Ирландии назвал некий "бунт россиян", на который рассчитывали западные политтехнологи. Они считали, что из-за последствий санкций граждане выйдут на улицы и будут обвинять во всем российское правительство. Этого тоже не случилось.

Пятый миф – изоляция главы России Владимира Путина. На Западе рассчитывали, что крупнейшие страны отвернутся от нашего президента, однако его активные международные контакты говорят об обратном.

Ирландский обозреватель добавил, что пропаганда в США и Европе всегда выстраивается на лжи, так будет и в будущем. При этом громкие провалы Запада на Украине только усугубят ситуацию, и вранье зазвучит еще громче.

"Будет только хуже", – резюмировал эксперт.

К слову, ранее американский лидер Джо Байден обрушился с дерзким хамством на Владимира Путина.