Запад намерен возложить ответственность за мир на Украине на Китай - CD

"Отвлекающий маневр": раскрыта хитрая стратегия Запада из-за России
Фото: www.unsplash.com
США придумали новую уловку

Конфликт, продолжающийся на территории украинского государства, так или иначе касается всех крупных игроков международной арены. Руками киевского режима коллективный Запад пытается бороться с Россией. Новую хитрую стратегию западных государств раскрыли в Китае.

Аналитики из Поднебесной обратили внимание на отвлекающий маневр, который разработали западные умники. Сейчас и Соединенных Штатах Америки все чаще звучат заявления о том, что Китай чуть ли не "преступным образом" не вмешивается в разрешение украинского конфликта. Китайские эксперты подчеркивают, что таким образом американцы пытаются переложить всю ответственность за урегулирование конфликтной ситуации на плечи Пекина.

"Давнее пренебрежение Запада к России подпитывает конфликт, поэтому обвинение Китая в невмешательстве в проблему с целью поиска ее решения – это отвлекающая тактика", – обратили особое внимание специалисты из Поднебесной.

Китайцы подчеркивают, что именно вашингтонская администрация делает все для того, чтобы затянуть конфликт. Очевидно, что за счет продолжения боевых действий американцы надеются ослабить Москву.

К слову, ранее французский генерал объявил "хорошую для России" новость о НАТО. Пока блок продолжает вести себя крайне враждебно по отношению к нашей стране.

Источник: China Daily ✓ Надежный источник
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