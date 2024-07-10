На Украине рассчитывали на другое развитие событий

Вчера, 9 июля, в Вашингтоне стартовал саммит Североатлантического альянса. Безусловно, это очень важное мероприятие, за которым внимательно следит весь мир. С неожиданным заявлением о встрече лидеров стран-участниц блока НАТО выступил официальный Киев.



Своим мнением поделился сам украинский лидер Владимир Зеленский. Глава страны подчеркнул, что разочарован тем, как проходит одно из важнейших, на его взгляд, событий. Глава киевского режима считает, что саммиту уделяется недостаточное внимание по причине того, что его заметно затмевает другое событие.

Юбилейная встреча НАТОвских лидеров должна была стать топовым событием, подчеркнул Владимир Зеленский. Однако дело в том, что она проводится на фоне предвыборной гонки в Соединенных Штатах Америки. Ажиотаж вокруг предстоящих выборов затмил в СМИ саммит НАТО, с горечью констатировал глава Украины.

Зеленский напомнил, что совсем недавно к Североатлантическому альянсу присоединились еще два государства – Швеция и Финляндия, это должно было вызвать особый интерес у мирового сообщества. Однако что-то пошло не так.

"Кажется, люди почти не замечают исторического расширения НАТО – его затмила другая история", – посетовал глава киевского режима.

К слову, ранее в Соединенных Штатах Америки указали на глупый промах блока НАТО.