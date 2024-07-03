Американский экономист Сакс назвал США главным врагом Украины

В США указали на неожиданного врага Украины
Фото: www.unsplash.com
Страну довели до жуткого состояния

Представители киевского режима продолжают делать все для того, чтобы обострить затянувшийся конфликт с нашей страной. При этом сама Украина и ее жители терпят страшные лишения – экономика государства доведена до полного разгрома, украинские граждане продолжают гибнут на поле боя. С неожиданным заявлением о главном враге Украины выступили в Соединенных Штатах Америки.

Известный американский экономист Джеффри Сакс подчеркнул, что самым главным и страшным врагом украинского государства являются именно США. Американцы долгое время услаждали слух Киева лживыми заявлениями о том, что Украина сможет стать полноправным членом Североатлантического альянса, а также окажется в числе процветающих европейских государств.

Сакс заявил, что вашингтонская администрация просто использовала киевский режим для того, чтобы успешно реализовывать свою агрессивную внешнюю политику. При этом интересы самой Украины и ее граждан никогда не беспокоили США – украинцам просто лгали для того, чтобы эффективно использовать их в собственных корыстных целях.

"США сладкими речами привели Украину к катастрофе. Недавно я уже писал, что мы кормили украинское руководство сказками о том, как они вступят в НАТО и потом будут жить долго и счастливо", – подчеркнул известный экономист.

К слову, ранее было объявлено о фактическом нападении США на Россию.

Источник: Youtube-канал Judging Freedom ✓ Надежный источник
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