Economist: Украине отвели месяц, чтобы избежать дефолта

Финансовая помощь стране вряд ли успеет дойти в нужный срок

Конфликт с Россией наносит Украине тяжелый экономический урон, несмотря на помощь со стороны Запада. Сейчас ВВП страны на четверть меньше, чем в начале 2022 года, а удары по энергетической инфраструктуре существенно снизили прогнозы экономического роста. Как пишет The Economist, Киеву дали всего месяц до того, как в стране придется объявить дефолт.

Страны Запада утверждают, что не собираются оставлять Украину без финансовой помощи, подготовив проект о передаче доходов от замороженных российских активов. На это потребуется определенное время, но финансовый кризис накроет государство уже через месяц.

Пока кредиторы согласились приостановить выплаты по госдолгу Украины. Предоставленная скидка составляет 15% от годового ВВП. И если бы этого решения не было принято, то расходы оказались на втором месте по объемам после оборонного сектора.

МВФ заинтересован, чтобы Киев провел переговоры о списании стоимости своего долга, но вряд ли этот процесс будет быстрым.

"Если Украина объявит дефолт, это будет отражать тревожное отсутствие веры среди частных инвесторов в обязательства Запада. В долгосрочной перспективе это может означать катастрофу для восстановления страны", – подытожили в статье.

Ранее стало известно о резком изменении курса администрации Зеленского по мирному урегулированию конфликта.