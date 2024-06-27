Зеленский хочет скорее одобрить мирный план по Украине из-за больших потерь

Зеленский объявил о готовности окончить конфликт из-за больших потерь
Владимир Зеленский. Кадр видео из соцсетей
Сделать это Киев надеется на своих условиях

Во время саммита стран Евросоюза президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не заинтересован в затяжном конфликте с Россией. По его словам, план по мирному урегулированию должен быть окончательно одобрен в течение нескольких месяцев, чтобы начать работу по завершению противостояния с Москвой.

Как объяснил лидер, долго находиться в состоянии противоборства Украина не может, поскольку несет большие потери. Поэтому он не стремиться к тому, чтобы борьба с Россией затянулась на долгие годы. Зеленский надеется, что мирный план будет готов уже ко второму саммиту ЕС. 

Украинский президент подчеркнул, что после женевской конференции у Киева не было никаких официальных контактов с Москвой – к ним они не хотят прибегать даже в случае, если начнется реальная работа по урегулированию конфликта. Украинские дипломаты предпочитают, чтобы все решалось через посредников.

Также Зеленский утверждает, что никаких тайных переговоров с российской стороной не будет, даже учитывая призывы к этому некоторых европейских лидеров. Он хочет, чтобы весь процесс был максимально открытым.

"Если это происходит в тени, в секрете, то это не про нас", – заявил он.

Россия давно готова к окончанию СВО, но на своих условиях. Владимир Путин среди них называл вывод ВСУ из Донбасса и Новороссии, а также отказ Киева от вступления в НАТО. При этом за Украиной должен быть официально закреплен безъядерный статус.

Источник: ТАСС
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