Глава СВР: США хотят заменить Зеленского на Залужного

США нашли замену Зеленскому
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Украины
Стало известно, когда это может произойти

Америкацы считают, что наиболее подходящим кандидатом на пост президента Украины будет бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Такое заявление сделали в российской Службе внешней разведки. Месяц назад военный получил должность посла в Лондоне по указу Зеленского.

Российская разведка утверждает, что действующий украинский лидер находится на "коротком поводке" у американских кураторов, поэтому практически ничего не решает в продолжающемся конфликте. 

"Его западные хозяева легко им пожертвуют, когда Россия закрепит успехи на поле боя", – сказано в заявлении службы.

В СВР утверждают, что Владимира Зеленского готовы заменить на украинского политика, который будет более удобным для ведения переговоров с российской стороной. Это произойдет, когда в Белом доме осознают невозможность "стратегического поражения" Москвы в конфликте. 

Ранее в Британии заявили, что СВО может продлиться еще в течение пяти лет, если сторонам не удастся прийти к мирному урегулированию. По словам английского политика, Россия может участвовать в конфликте неограниченное количесво времени, когда Украина в случае отказа Запада оказывать помощь может быстро сдаться.

Источник: РИА "Новости"
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