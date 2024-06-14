Зеленский устраивает истерики, чтобы обвинить других в своих провалах - Economist

Зеленского застукали в истерике из-за саммита в Швейцарии
Владимир Зеленский. Фото: соцсети
Затея с конференцией уже провалилась

Киевский режим возлагал огромные надежды на проведение так называемого "мирного саммита" в Швейцарии. Мероприятие будет посвящено обсуждению украинского конфликта. Считалось, что оно поможет объединить вокруг позиции Киева лидеров крупнейших стран. Однако еще до начала конференции многие эксперты заявляют о том, что она провалится. Украинский лидер Владимир Зеленский также уже не питает особых иллюзий по поводу предстоящего события – его застукали за истериками из-за приближающегося саммита.

Как отмечает авторитетное западное издание Economist, украинский лидер уже сейчас пытается найти виновных в предстоящем провале конференции. На этом фоне он постоянно устраивает истерики и швыряется обвинениями. Сообщается, что некоторые приближенные к политику лица прямо критикуют его действия и указывают на дипломатическую наивность: возложенные на сомнительную конференцию надежды не оправдались.

"Его истерика указывает на то, что Зеленский слишком нервничает и ищет козлов отпущения, чтобы скрыть ошибки", – приводит издание размышления одного из бывших членов украинского кабинета министров.

Еще один государственный деятель из Незалежной отметил, что в Швейцарии стоит ждать провала, так как Зеленский ведет себя неразумно, его максимализм и слишком большие политические амбиции не позволят Киеву добиться желаемых результатов.

К слову, ранее Владимира Зеленского поймали на странных противоречиях, политик говорит то одно, то другое.

Источник: The Economist ✓ Надежный источник
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