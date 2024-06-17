В Киеве заявили о намерении пригласить Москву на следующий "саммит мира"

Названо условие, при котором это состоится

На следующий "мирный саммит" Украина намерена пригласить Россию, поскольку встреча приведет к полному окончанию конфликта. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба по итогам мероприятия в Женеве.

По его словам, Киев понимает, что обязательно настанет момент, когда придется сесть за стол переговоров с Москвой. Но это произойдет не раньше улучшения ситуации на поле боя. Украинская сторона надеется, что в будущем ей удастся перехватить инициативу и принудить РФ к миру на своих условиях.

"Конечно, мы прекрасно понимаем, что придет момент, когда нужно будет говорить с Россией", – отметил министр.



Сейчас, заявил Кулеба, основная задача руководства страны обеспечить более сильные позиции украинской армии.

При этом дипломат указал, что прошедший в Женеве саммит продемонстрировал противоречия по вопросу урегулирования конфликта между странами Запада и Глобального Юга. Первые не считают, что Киев должен уступать, а вторые, напротив, требуют пойти на довольно сложные компромиссы. Достичь согласия у сторон не получается.

Ранее появились сообщения, что Европа планирует организовать переговоры с Россией по мирному урегулированию украинского конфликта осенью в рамках саммита. Пока мероприятие находится на стадии обсуждения и подготовки.