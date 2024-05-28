Эксперт Матвийчук озвучил вероятный сценарий захвата Киева

Вероятный сценарий захвата Киева больше не секрет
Фото: unsplash.com
Бомбить город ракетами, вероятно, не будут

Российские войска могут взять Киев, если окружат город. Благодаря этому маневру последуют политические переговоры, и украинцам предложат сдаться. Такое мнение выразил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По его словам, штурма в духе Второй мировой точно не состоится, особенно учитывая значение Киева и его исторический статус. Эксперт полагает, что возле города начнутся боевые действия и дальнейшее его блокирование. После этого следом сдадутся Харьков и Николаев.

Матвийчук утверждает, что устраивать бойни на улицах больших городов никто не будет. И разрушать украинскую столицу ракетами никто не станет. Он полагает, что даже есть вероятность перехода гражданского населения на сторону России.

"Киев – мать городов русских, кто его будет разрушать? Нам никто не простит", – указал эксперт.

Ранее западные СМИ сообщили, что Европа и США надеются провести с Россией саммит мира осенью. Конкретных договоренностей пока не было достигнуто. Мероприятие намерены устроить после предстоящих переговоров по мирному урегулированию вместе с Украиной в Швейцарии.

Источник: News.ru
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