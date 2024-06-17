Москва может последовать примеру Вашингтона

Особо агрессивно настроенные представители западных стран активно разминают тему предоставления смертоносного дальнобойного оружия киевскому режиму для того, чтобы бойцы ВСУ могли бить вглубь российских территорий. Разумеется, такой опасный шаг Запада не останется без ответа. Возможную жесткую реакцию России красочно описали в США.



Офицер американской армии в отставке Скотт Беннет отметил, что Россия может в определенном смысле пойти по примеру вашингтонской администрации и также начать передавать оружие некоторым странам, которые способны серьезно испортить жизнь государствам, входящим в блок НАТО. Американский военный не без оснований предполагает, что Россия имеет все возможности и основания для того, чтобы "снабдить оружием, Йемен, Венесуэлу, Кубу, а также Иран".

Опытный военный отметил, что предоставление мощного оружия Йемену позволит уничтожить все американские корабли, которые окажутся в зоне поражения. В то же время, достаточно вооруженный Иран сможет разбомбить подлодки США, которые пока вполне вольготно чувствуют себя в Персидском заливе. Такой ответ России на поставки дальнобойного оружия киевскому режиму сможет отрезвить западные страны.

К слову, ранее стало известно о нападении украинской армии на Ярославскую и Владимирскую области.