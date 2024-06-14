Против киевского режима борются на всех фронтах

Ожесточенные бои продолжаются во всех зонах проведения спецоперации по демилитаризации киевского режима. Большую пользу российской армии приносит подполье, которое самоорганизовалось для борьбы с нацистскими преступниками. Отличный результат показали подпольщики под Херсоном.



Агент местного подполья предоставил бойцам армии России полезную информацию, благодаря которой силам ВС РФ удалось выявить местоположение скопления украинских вояк, а также самоходную артиллерийскую установку PZH 2000 (производство Германии). Все обнаруженные цели были ликвидированы.

Группировку противника и боевую технику уничтожили неподалеку от поселка Кизомыс в Херсонской области. Такой информацией с журналистами поделился руководитель Николаевского подполья Сергей Лебедев, он всегда находится на связи со своими коллегами из других регионов.

"Недавно агентом подполья была замечена колонна (…). Данные были переданы в нужные руки", – рассказал он.

Благодаря бдительности подпольщиков колонна ВСУ, позиции противника и западная установка были обнаружены и стерты с лица земли. Слаженные действия подпольщиков стали одним из примеров украинского сопротивления – многие люди, рискуя жизнью, готовы вложить свою лепту в борьбу с киевским режимом.

К слову, ранее стало известно о нападении украинской армии на Ярославскую и Владимирскую области.