Незалежным придется несладко

Российская армия успешно выполняет поставленные перед ней задачи. Наша авиация эффективно отрабатывает по стратегически важным объектам на территории Украины, сильно затрудняя снабжение и функционирование Вооруженных сил Украины. Наблюдая за происходящим, в Германии пришли в ужас.



Авторитетное немецкое издание Zeit указало на катастрофическое положение дел на Украине. Энергетическая инфраструктура этой страны оказалась в самом катастрофическом положении за все время проведения российской спецоперации по демилитаризации киевского режима.

"Энергоснабжение Украины никогда не было таким плохим, как сейчас. Люди по всей стране сталкиваются с перебоями в подаче электроэнергии", – посетовали немцы.

Журналисты подчеркивают, что российским военным успешно удается разрушать энергетические объекты по территории всей Украины. Для страны это стало настоящей катастрофой. На этом фоне резко подлетели цены на электроэнергию, а сколько займет ремонт разрушенных объектов, можно только гадать.

Такое положение дел сулит украинцам большие проблемы при наступлении следующего отопительного сезона. Как незалежные будут обогревать свои дома, немецким экспертам непонятно. Надо полагать, вскоре на долю украинцев выпадут новые тяжелые испытания. Киевский режим делает все для того, чтобы ввергнуть государство в пучину кризиса.

К слову, ранее стало известно об атаке армии Украины на Ярославскую область.