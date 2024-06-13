Над Ярославской областью за ночь сбили три беспилотника

Ярославскую область атаковали боевые дроны
Фото: www.unsplash.com
Враг попытался напасть и на Владимирскую область

Противник не оставляет попытки нанести урон мирным российским городам. На этот раз под атаку Вооруженных сил украинского государства попали Ярославская и Владимирская области. Неприятель обрушил на эти российские регионы боевые беспилотники.

Впрочем, защитники нашей страны давно и качественно подготовились к отражению любых попыток нанести удар по городам и мирным гражданам. Все крылатые непрошеные гости были сбиты на подлете к российским субъектам. Отечественные средства ПВО отлично справились с поставленной перед ними задачей и защитили жителей Ярославской и Владимирской областей.

Такой информацией с общественностью поделились представители главного оборонного ведомства нашей страны. Сообщается, что в ночь на 13 июня противник активно пытался ударить по субъектам Российской Федерации. Все попытки были пресечены. Над Ярославской областью уничтожили три беспилотника, над Владимирской – еще один.

Комментируя ситуацию, глава Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что боевые дроны были уничтожены на подлете к Ярославлю, разрушений удалось избежать.

Стоит отметить, что многие украинские военные давно потеряли желание воевать за киевский режим. Один солдат ВСУ даже пошел на отчаянный шаг для того, чтобы сдаться в плен к русским.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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