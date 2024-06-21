Главу Управления госохраны Украины обвинили в захвате власти

Личного телохранителя Зеленского обвинили в захвате власти
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Украины
Сотрудники пожаловались на собственного начальника президенту

На Украине разгорелся скандал из-за деятельности исполняющего обязанности главы Управления госохраны Максима Донца. Десять офицеров ведомства написали письмо на имя Владимира Зеленского, где заявили, что мужчина буквально самолично захватил власть в органе.

Они отмечают, что Донец не был назначен на должность по правилам – вместо положенного указа президента он самостоятельно издал приказ освоем повышении. Также, по их словам, начальник запрещает им заступать на службу с оружием, что противоречит должностной инструкции.

Офицеры жалуются, что и.о. главы расформировал подразделения УГО на границе Сумской области с Россией. Дополнительно по его указу все взрывчатые вещества госохраны передали СБУ на хранение – устройства забрали и у кинологов, которые обучают собак находить опасные предметы.

"Указанные выше действия и.о. начальника УГО Украины в перспективе приведут к тому, что враг сможет беспрепятственно подготовить и реализовать диверсию с применением взрывных устройств по отношению к президенту Украины", – говорится в их письме.

По их словам, Донец отстранил несколько сотрудников от выполнения задач, руководствуясь личной неприязнью. Некоторые без оснований получили выговоры и понижения в звании без проведения предварительного расследования. Офицеры просят Зеленского убрать и.о. главы УГО с должности и назначить нового легитимного начальника.

Источник: Telegram
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