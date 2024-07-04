Bloomberg: Зеленский отказался прекращать огонь во время переговоров с Россией

Лидер назвал возможные страны-посредники

Президент Украины Владимир Зеленский в новом интервью сделал заявление о предстоящих возможных переговорах о мирном урегулировании с Россией. По его словам, речи о прекращении боевых действий в этот период точно не идет.

Зеленский внимательно наблюдал за дебатами между Байденом и Трампом, высказав поддержку демократу. К республиканцу он обратился с призывом наконец раскрыть свой план по мирному урегулированию.

Президент утверждает, что если получится сесть с Москвой за стол переговоров, то делать это нужно под посредничеством Китая и США. Он полагает, что только Пекин может оказать давление на российских властей, поскольку сейчас страна очень зависит от этого экспортного направления. Если китайцы смогут отложить в сторону противоречия с американцами, то они точно будут хорошими посредниками в процессе урегулирования конфликта.

При этом он исключает прекращение огня до тех пор, пока не будет готов четкий план окончания конфронтации.

"Что касается прекращения огня, я пояснил очень четко: мы на в***е, мы не можем просто так говорить про прекращение огня", – заявил лидер.

Зеленский уверен, что если такого плана не будет, то прекращение огня окажется лишь заморозкой конфликта, а не его завершением.