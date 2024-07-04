Стало известно об отъезде Залужного в Великобританию

Судьба политика интересует многих

Долгое время в экспертном сообществе обсуждали возможность замены украинского лидера Владимира Зеленского Валерием Залужный, который до недавнего времени занимал пост главнокомандующего Вооруженными силами Незалежной. Государственного деятеля называли главным соперником Зеленского. Поговаривали, что именно его персону западные спонсоры рассматривают в качестве замены нынешнего президента. В начале года Зеленский поспешил снять Залужного с высокого поста. Теперь появилась информация о том, что произошло с экс-главкомом.



В прессе пишут, что Залужного засекли в Лондоне, политик уехал в Великобританию 3 июля, где должен приступить к выполнению своих обязанностей на новом посту. 9 мая Залужный указом президента был назначен украинским послом в Лондоне. Однако долгое время о нем ничего не было слышно.

Сообщается, что до настоящего времени политик ни разу не был в Великобритании. Украинские издания пишут, что он в последнее время проходил обучение в Дипломатической академии. Отмечается, что политик хотел и дальше скрывать свой переезд в Лондон, и просил как минимум две недели не сообщать об этом. Залужный получит возможность выполнять обязанности посла сразу после вручения верительных грамот британскому королю.

К слову, ранее стало известно об одной оплошности, которая вбила клин между Зеленским и новым главкомом ВСУ Александром Сырским.