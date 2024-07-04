Украина продолжает терять свои позиции

Западные эксперты внимательно следят за происходящим на территории украинского государства. Спонсоры киевского режима вложили огромные ресурсы в поддержку Вооруженных сил Незалежной, поэтому бесконечные провалы армии сильно их беспокоят. Так, популярный британский политолог Александр Меркурис указал на новость, которая стала самой ужасающей для ВСУ за последние 36 часов.

Сегодня, 4 июля, представитель украинской военной группировки "Хортица" Назар Волошин сообщил, что бойцы ВСУ были вынуждены сдать микрорайон "Канал" в городе Часов Яр. Отступление с очень важных со стратегической точки зрения позиций стало настоящей трагедией для киевского военного командования.

Меркурис заявил, что падение этого микрорайона можно назвать оглушительным провалом украинской армии. Как известно, все позиции ВСУ на этом участке были разгромлены.

"Вероятно, это не только самая важная новость за последние 36 часов, но и самая ужасная новость для украинцев", – подчеркнул британский политолог.

Более того, британец отметил, что неумолимое продвижение бойцов армии России говорит о том, что уже совсем скоро будет полностью освобождена Донецкая Народная Республика, а это значит, что бои за Донбасс скоро завершатся победой России.

К слову, ранее в Соединенных Штатах Америки указали на неожиданного врага Украины. Одна страна, и это не Россия, ввергла Незалежную в темную пропасть хаоса.