Эскалация ситуации продолжается

Бедственное положение украинской армии заставляет ее западных кураторов использовать все новые способы поддержать киевский режим в противостоянии с Россией. Американцы уже сняли запрет на нанесение ударов по территории нашей страны, и это явно не предел. Возможное снятие очередного ограничения со стороны США не на шутку обеспокоило опытного аналитика, знаменитого американского миллиардера Дэвида Сакса.



Накануне стало известно, что в администрации лидера США начали обсуждать возможность разрешить размещать на территории украинского государства военных подрядчиков. Появление таких западных экспертов в Незалежной поможет решить проблемы с ремонтом и техническим обслуживанием сложной боевой техники.

Сакс с тревогой подчеркнул, что принятие этого решения только ухудшит ситуацию и приблизит момент, когда Белый дом заявит об отправке на Украину солдат НАТО.

"На шаг ближе к отправке американских солдат, которую следует ожидать во второй срок Байдена", – такой пугающий прогноз сделал миллиардер.

Эксперт уверен, что при переизбрании Джо Байдена на пост главы США Запад пойдет по пути еще большей эскалации конфликта в Незалежной.

К слову, ранее на Западе сделали неожиданное заявление по поводу теракта в Севастополе.