Вокруг лидера сгущаются тучи

Президент Франции Эммануэль Макрон неожиданно отказался от своей идеи отправить войска на Украину в ближайшее время. Российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему лидер принял такое решение.

По его словам, Макрон "дал задний ход" в вопросе отправки французских солдат воевать на украинской строне из-за внутренней напряженности во Франции. Ранее его партия проиграла выборы в Европарламент, из-за чего президент объявил о роспуске Нацсобрания. Теперь впервые победа может достаться его главному конкуренту – Марин ле Пен.

"Если это произойдет, ставленник президента Атталь покинет пост премьера, и Макрону предстоит другая война – с собственным новым правительством", – пишет Пушков.

До этого Эммануэль Макрон пытался убедить союзников по НАТО в необходимости отправки войск на Украину. Однако другие страны, в том числе США, не поддержали его инициативу. После этого лидер заявил, что Париж может принять решение самостоятельно, если это потребуется – основаниями для этого станут прорыв линии фронта Россией и просьба Киева о помощи.

Ранее Макрон заявил, что не собирается подавать в отставку с поста президента на фоне проигрыша выборов в Европарламент. Хотя до этого СМИ сообщали, что политик не исключает такой вариант в качестве крайней меры.