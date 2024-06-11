Макрон отказался подавать в отставку с поста президента

Макрон сделал заявление об отставке с поста президента
Эммануэль Макрон. Кадр: YouTube.com
Лидер принял окончательное решение

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не намерен подавать в отставку после проигрыша его партии на выборах в Европарламент. По его словам, решение останется в силе вне зависимости от результатов внеочередных парламентских выборов.

Такой комментарий Макрон сделал после того, как в СМИ со ссылкой на источники сообщили, что президент в качестве крайней меры рассматривает возможность уйти в отставку. Власти, по словам информаторов, готовы рассмотреть такой вариант, и лидер может пожертовать своим пятилетним сроком.

Сейчас же Макрон заявляет, что оппозиционная партия "Национальное объединение" не может определять Конституцию страны и президента вне зависимости от выборных результатов.

"Это для меня незыблемо", – отметил глава Франции.

После проигрыша Эммануэль Макрон принял решение распустить Национальное собрание. В последний раз подобное во Франциипроисходило почти 30 лет назад. Новые выборы в парламент страны назначены на 30 июня и 7 июля.

Источник: Le Figaro
По теме

На Украине грузовик с военными номерами прорвался через границу с Венгрией

Незалежные пытались проникнуть в Европу

"Стаи дронов" обрушились на российские позиции под Купянском

Враг продолжает совершенствоваться

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей