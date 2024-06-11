Макрон отказался подавать в отставку с поста президента

Лидер принял окончательное решение

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не намерен подавать в отставку после проигрыша его партии на выборах в Европарламент. По его словам, решение останется в силе вне зависимости от результатов внеочередных парламентских выборов.

Такой комментарий Макрон сделал после того, как в СМИ со ссылкой на источники сообщили, что президент в качестве крайней меры рассматривает возможность уйти в отставку. Власти, по словам информаторов, готовы рассмотреть такой вариант, и лидер может пожертовать своим пятилетним сроком.

Сейчас же Макрон заявляет, что оппозиционная партия "Национальное объединение" не может определять Конституцию страны и президента вне зависимости от выборных результатов.

"Это для меня незыблемо", – отметил глава Франции.

После проигрыша Эммануэль Макрон принял решение распустить Национальное собрание. В последний раз подобное во Франциипроисходило почти 30 лет назад. Новые выборы в парламент страны назначены на 30 июня и 7 июля.