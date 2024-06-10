Макрон проиграл на выборах в Европарламент и объявил о роспуске Нацсобрания

Макрон проиграл выборы и объявил о роспуске Нацсобрания
Эммануэль Макрон. Кадр: YouTube
Политик потерпел фиаско

Накануне вечером, 9 июня, французский лидер Эммануэль Макрон признал сокрушительное поражение и объявил о роспуске Национального собрания. Таким неприятным процессом главе Пятой республики пришлось заняться после оглушительного поражения на выборах в Европарламент. Нынешнего руководителя Франции обошли оппозиционеры – партия "Национальное объединение" Жордана Барделла.

Разумеется, такое жуткое политическое фиаско сильно ударило по Макрону. Барделла, в свою очередь, после информации о победе возглавляемой им политической силы обратился к обществу и подчеркнул, что французы выступают резко против действий нынешнего президента и требуют перемен.

Кроме того, с заявлением выступила руководительница фракции "Нацобъединение" в парламенте Марин Ле Пен. Политик одобрила решение французского лидера распустить нижнюю палату и подчеркнула, что ее партия готова заняться возрождением Франции. Особенное внимание она уделила проблеме миграции и пообещала навести порядок в этой сфере, а также разобраться с ростом цен.

В экспертном сообществе партию "Национальное объединение" давно называют отчасти пророссийской. По крайней мере, входящие в нее государственные деятели открыто выступают против предоставления киевскому режиму снарядов, которые могут бить по российским землям.

К слову, ранее французский генерал сделал громкое заявление о массовом уничтожении французов на украинской территории.

Источник: YouTube-канал Эммануэля Макрона ✓ Надежный источник
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