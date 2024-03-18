"Галльский петух": в Совфеде едко высмеяли Макрона

Алексей Пушков оценил поведение французского лидера

Недавние заявления руководителя Пятой республики Эммануэля Макрона получили широкий резонанс на международной арене. Французский лидер позволил себе крайне воинственные высказывания в адрес нашей страны. Остроумным замечанием по этому поводу поделился известный российский сенатор Алексей Пушков.



Член Совета Федерации России подчеркнул, что подобного рода недальновидные заявления продемонстрировали, что Макрон не способен играть стратегическую роль в рамках общей политики стран Европейского союза. Своим мнением сенатор поделился в социальных сетях.

Пушков обратил внимание на недавнюю публикацию издания The Telegraph, в которой отметили, что Макрону в конце концов пришлось сменить тон по украинскому вопросу на более воинственный из-за отчаянного стремления вернуть Парижу престиж в Евросоюзе и в мировом пространстве. Как известно, недавно глава Франции объявил о своей готовности ввести войска на территорию Незалежной.

Пушков напомнил, что француза поддержали только прибалты и в Варшаве с Прагой. В целом громкое заявление Макрона вызвало неодобрительную реакцию в обществе.

"Либо британское издание ошибается, либо галльский петух (аллегорическое название и символ Франции. – ред.) бросился в бой, не подумав и не просчитав реакцию других стран НАТО", – едко отметил сенатор.