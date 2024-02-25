Минобороны Франции: Россия представляет реальную угрозу для существования НАТО

Министр обороны республики напомнил о кибератаках, в которых обвинил Москву

Россия является экзистенциальной угрозой как для Франции, так и для всего Североатлантического альянса, утверждает глава Минобороны республики Себастьян Лекорню.

Министр заявил, что Москва угрожает существованию всего Парижа, а также коллективного Запада в целом. Лекорню напомнил о ситуации с кибератаками, призвав журналистов, которым давал интервью, представить себе ситуацию с массовыми атаками на объекты социальной инфраструктуры, мэрии и производственные предприятия, итогом которых станет похищение данных противником.

"Действительно имевшие место быть случаи", – высказался министр, отвечая на вопрос об угрозе в лице России для Франции.

Лекорню при этом не стал приводить конкретные примеры подобных атак на территории Франции, якобы проведенных российской стороной.



Лекорню ранее высказывался в соответствующем ключе в адрес России, которую обвинял в агрессии против коллективного Запада. В частности, министр привел случай с инцидентом, произошедшем, с его слов, примерно несколькими неделями ранее с летчиком ВВС Франции, который выполнял патрулирование над Черным морем – пилот столкнулся с "угрозами". Глава Минобороны Франции также заявил, что Россия неким образом причастна к хакерским атакам на предприятия французского ВПК.

Ранее американские спецслужбы предупредили своих европейских союзников о неких планах России, якобы пытающейся запустить на орбиту ядерное оружие. Однако Вашингтон не исключил, что на деле вместо заряда на орбите появится "пустышка", призванная напугать Запад.