Однако не стал открыто поддерживать Москву

Франция никогда не поддерживала и не станет поддерживать разгром России – Париж считает неприемлемым атаки по территории страны, заявил Эммануэль Макрон, объясняя свою позицию по боевым действиям на Украине.

За разгром Российской Федерации в Европе выступают восточноевропейские государства из состава Североатлантического альянса – главным образом, Польша с прибалтийскими странами. Указанные страны, пишет Le Journal du Dimanche, открыто призывают альянс к физическому уничтожению соседней страны.

По итогам конференции в Мюнхене Макрон заявил, что подобные "наблюдатели" никогда не встретят поддержки с французской стороны. Однако Эммануэль считает, что РФ должна "потерпеть поражение на Украине", выражая уверенность, что все завершится мирными переговорами.

"Необходимо пошатнуть фронт России наступлением Украины. Так Москва вернется к переговорам", – двойственно высказался Макрон.

Издание также отмечает, что президент Франции полностью уверен в полной неспособности политического руководства Украины вернуться к прежним границам без внешней поддержки. Однако ни один союзник не желает вводить военный контингент на территорию Украины.