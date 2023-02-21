"Леденит душу": западные СМИ отреагировали на обращение Путина

Британское издание в ужасе от слов президента России

В ходе обращения к парламенту президент России Владимир Путин несколько раз напрямую обратился к Западу – такого мнения придерживается британский Daily Express.

Журналисты обратили внимание на заявление российского лидера о внешних попытках перевести боевые действия на Украине в новую фазу эскалации, чтобы вызывать определенную реакцию с российской стороны.

"Выступление Путина леденит душу. Он предупреждает о третьей мировой, указывая, что на кону само существование Российской Федерации. Часовое обращение к российской нации сопровождается словесными выпадами против всего коллективного Запада. Путин открыто добавил, что считает украинский народ жертвой администрации Киева и кураторов из Запада, оккупировавших, с его слов, Украину на политическом и экономическом уровнях", – говорится в материале.

По информации РИА ФАН, 21 февраля российский МИД вызвал посла Соединенных Штатов Лин Трейси на фоне увеличения участия американской стороны в украинском конфликте.