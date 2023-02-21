В НАТО забили тревогу из-за готовности Китая поддержать Россию

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что сообщения о намерениях Китая поставлять оружие для России вызывает беспокойство.
Генсек альянса туманно сообщил, что речь идет о "летальном оружии". О каком конкретно, Столтенберг не стал говорить.
Ранее подобные месседжи озвучивал Белый дом – государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявлял, что американская сторона наблюдает за ситуацией и действует в интересах срыва предполагаемых поставок вооружения из Китая в РФ.
В ходе выступления на Мюнхенской конференции госсекретарь США ранее сообщил, что не может точно ответить на вопрос о поставках вооружения из КНР в Россию. Однако на всякий случай Блинкен решил заявить, что Пекин в случае подтверждения информации ждут "реальные последствия".
Ранее Североатлантический альянс отреагировал на приостановку РФ в договоре по сокращению наступательных вооружений – Столтенберг призвал Россию вернуться к программе, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
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