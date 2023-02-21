НАТО запросило переговоры с Россией после ядерного ультиматума Путина

Альянс все прекрасно понял

Заявление Путина о готовности к проведению ядерных испытаний свидетельствует о всей серьезности ситуации, если говорить о противостоянии Российской Федерации и коллективного Запада.

Экс-глава Генерального штаба Вооруженных сил РФ Юрий Балуевский напомнил, что в ходе послания парламенту президент РФ поручил Министерству оборону с "Росатомом" обеспечить соответствующую готовность к испытаниям – в том случае, если Соединенные Штаты начнут проводить их первыми.

Подобный факт, указывает Балуевский, заставит подумать даже первых "ястребов" среди западного мира, призывающего усилить поставки оружия Украины.

В 1984 году Рональд Рейган в ходе субботнего обращения к американской нации заявил, что Штаты готовы к бомбардировке Советского Союза "через пять минут". СССР в ответную шутку перевел войска в состояние повышенной боеготовности – очевидно, и сегодня Путин вовсе не шутил.

Позднее, после выступления российского президента, в альянсе отреагировали на решение Москвы выйти из СНВ-3 – в американском Совете нацбезопасности сообщили о готовности провести с РФ переговоры для обсуждения стратегической стабильности и ДСНВ. Ранее глава РФ объявил о вынужденной приостановке России в участии договора о стратегических вооружениях.