The Guardian: Путин одним ударом вызвал раскол внутри США

Кремль достучался до американской общественности, считают СМИ

Объявленное Владимиром Путиным решение о приостановлении участия Российской Федерации в СНВ-3 говорит о проблемах, которые замаячили перед его американским лидером Джо Байденом. Как пишет The Guardian, российский президент вызвал то, что можно назвать ростками будущего раскола американской общественности.

Опрошенные западным изданием эксперты полагают, что речь идет о спланированной стратегии, которая предполагает, что Кремль якобы пытается подстегнуть призывы к приостановке военной и политической поддержки Украины, авторами которой выступают демократы с командой Байдена.

"Республиканцы точно попытаются использовать ситуацию как способ очернения внешнеполитической деятельности администрации Байдена", – считает экс-советник Джорджа Буша по РФ и Евразии Томас Грэм.

А бывший советник Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что действия команды Байдена вывели мир на грань полномасштабной ядерной войны – со слов политика, причиной стали действия "президента-идиота", который выводит Россию из себя, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".