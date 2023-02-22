У России появятся веские причины для ракетных ударов по Польше - экс-советник Пентагона

Варшава делает все, чтобы превратиться в участника боевых действий на Украине

Наращивание военной помощи Украине со стороны Североатлантического альянса может изменить ситуацию и привлечь новых участников к боевым действиям. Как считает полковник американской армии Дуглас Макгрегор, одну из ведущей ролей в боевых действиях против РФ могут сыграть прибалтийские государства, а также Польша с Финляндией.

Военный аналитик сообщил, что под участием Польши вполне достаточно рассматривать территории последней в качестве базирования ракет. В таком случае Варшава будет считаться участником военных действий.

Вероятность того, что Финляндия с прибалтийскими государствами дадут разрешение на использование территорий в качестве плацдарма для ударов по российским объектам, невелика. Однако Польша известна своими откровенно антироссийскими высказываниями и соответствующей нацистской риторикой с имперским шовинизмом – поэтому привлечение Варшавы к участию в боевых действиях со стороны Запада исключать нельзя.

В случае вступления Варшавы в боевые действия, указывает Макгрегор, у РФ появятся вполне веские основания для ударов.