Почему Россия не ударила по Киеву в момент визита Байдена

Почему Россия не ударила по Киеву в момент визита Байдена
CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Правила игры никто не отменял

Пока что, невзирая на заявления официальных и неофициальных лиц, ни Россия, ни Соединенные Штаты не отказывались от соблюдения ДСНВ. Ядерные державы не намерены выходить на полную военную конфронтацию, учитывая сильные сложности в политической риторике.

Сейчас, уточнил Михайлов, Запад просто ходит вдоль "красных линий", накачивая Украину оружием. Невзирая на все нарушения со стороны Запада, поставки боевой авиации и дальнобойных систем в сторону Украины буксуют. России лучше всего, имея в собственном арсенале ядерные вооружения, подтягивать к такому диалогу Китай и коллег из экономических союзов – чтобы выстроить свою коалицию, а не применять "в сердцах" ядерное оружие.

Пока стратегический канал связи между Кремлем и Белым домом сохраняется, что говорит о возможности поддержания диалога. И в настоящее время предпосылки для его разрыва отсутствуют. 

"Потому что за таким разрывом никаких рамок не будет – от испытаний отдельных припасов до их применения в военном конфликте. Это крайняя опасная тенденция. Семьдесят лет длится наш ядерные диалог с США. И его нужно продолжить. Иных вариантов нет", – подытожил Михайлов.

Источник: Говорит Москва ✓ Надежный источник
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