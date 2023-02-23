НАТО привели в готовность: слова Путина перепугали Столтенберга

НАТО привели в готовность: слова Путина перепугали Столтенберга
Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/www.globallookpress.com
Запад переживает из-за российского ядерного оружия

Решение российского лидера приостановить участие России в ДСНВ является безрассудным. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он утверждает, что всему миру нужна прозрачность и контроль над вооружениями.

Столтенберг утверждает, что в последние годы Россия вложила значительные средства в свой ядерный потенциал, сделав его более современным. Альянс, в свою очередь, предпринимает ответные шаги – как выразился генсек, для "обеспечения безопасного и надежного сдерживания".

Однако, несмотря на все усилия, ядерное оружие Москвы пугает западные страны. Столтенберг заявил, что войска НАТО приведены в готовность – они намерены продолжить слежку за российскими ядерными вооружениями даже после приостановки действия договора СНВ. 

"Мир без соглашений о контроле над ядерными вооружениями рискует привести к увеличению количества ядерного оружия",

– подытожил он.

Владимир Путин объявил о намерении приостановить действие ДСНВ на неопределенный срок во время обращения к парламенту 21 февраля. На следующий день решение было исполнено. 

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
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