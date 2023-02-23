НАТО привели в готовность: слова Путина перепугали Столтенберга

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Решение российского лидера приостановить участие России в ДСНВ является безрассудным. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он утверждает, что всему миру нужна прозрачность и контроль над вооружениями.
Столтенберг утверждает, что в последние годы Россия вложила значительные средства в свой ядерный потенциал, сделав его более современным. Альянс, в свою очередь, предпринимает ответные шаги – как выразился генсек, для "обеспечения безопасного и надежного сдерживания".
Однако, несмотря на все усилия, ядерное оружие Москвы пугает западные страны. Столтенберг заявил, что войска НАТО приведены в готовность – они намерены продолжить слежку за российскими ядерными вооружениями даже после приостановки действия договора СНВ.
"Мир без соглашений о контроле над ядерными вооружениями рискует привести к увеличению количества ядерного оружия",
– подытожил он.
Владимир Путин объявил о намерении приостановить действие ДСНВ на неопределенный срок во время обращения к парламенту 21 февраля. На следующий день решение было исполнено.
Однако сроки называть отказались
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