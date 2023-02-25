Месть настигнет всех: Россия резко изменила политику в отношении США и Европы

Месть настигнет всех: Россия резко изменила политику в отношении США и Европы
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Москва перестанет терпеть выпады в свой адрес

Владимир Путин на уходящей неделе выступил с первым с начала российской операции посланием правительству. На ней президент России сделал несколько важных заявлений, которые могут указывать на резкое изменение политики в отношении западных стран со стороны российского руководства, считает эксперт Яков Кедми. 

Политолог отметил, что впервые Москва потребовала объяснений произошедшего с "Северными потоками". Отдельно российский лидер указал, что именно американцы и военные НАТО укразывают Украине цели для атак – подобное поведение для России является непозволительным. 

"То, что сказал Путин – это только начало. <...> Это свидетельствует о долгожданных радикальных переменах во внешней политике, и посол США в полной мере прочувствовал их на своей шкуре", – отметил аналитик.

Кедми напомнил, что ранее российский МИД вызвал к себе на разговор нового американского посла, чтобы предъявить демарш из-за провокаций Белого дома в отношении украинского конфликта. По его словам, больше Москва не будет оставлять выпады Запада без ответа, и месть настигнет всех противников РФ – последствия своих провокационных решений они смогут ощутить очень скоро. 

Источник: ПолитАналитика ✓ Надежный источник
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