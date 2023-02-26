Шеф ЦРУ публично оскорбил главу российской разведки

Бернс решил излить душу журналистам

Руководитель Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Уильям Бернс пожаловался на "дерзкое и высокомерное" поведение своего коллеги, главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина. В 2022 году Бернс встречался с Нарышкиным по вопросу о неприменении ядерного оружия – спустя три месяца он решил поделиться своим мнением о российской персоне, которая, по его словам, демонстрировала "крайне вызывающее отношение".

Однако такая манера, считает Бернс, отражает общее настроение в Кремле.

"Такое чувство, думаю, характерно для Путина и его веры в возможность уничтожить армию Украины и измотать Европу до наступления политической усталости", – считает Бернс.

Сама встреча с Нарышкиным, заявил Бернс, оказалась "удручающей".

Последние два года Бернс стабильно устраивает мировое турне по странам-союзникам Соединенных Штатов. По указанию Байдена глава ЦРУ не так давно встречался в Киеве с Владимиром Зеленским – накануне наступления российской армии, которое состоялось 24 февраля 2022 года.