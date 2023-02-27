Одно историческое решение Путина спасло Россию - экс-советник Пентагона

Одно историческое решение Путина спасло Россию - экс-советник Пентагона
Владимир Путин и Сергей Шойгу. Фото: Aleksey Nikolskyi/www.globallookpress.com
Кремль успешно отбивается от попыток США взять над Россией контроль уже не один десяток лет

Решение российского лидера Владимира Путина о проведении независимой финансовой политики, частью которой стала дедолларизация, сделало Россию сильнее, считает бывший советник Министерства Пентагона Дуглас Макгрегор.

Отставной полковник американской армии заявил, что несколько лет назад Кремль предупреждал Запад о бесполезности попыток взять Россию под свой контроль. Однако Вашингтон продолжает наступать на прежние грабли, не ограничивая себя в стремлении превратить РФ в подконтрольное пространство.

Движение страны в самостоятельное русло, отмечает Макгрегор, создает еще больший противовес со стороны России, отмечает Макгрегор.

Однако у Штатов довольно широк арсенал финансового воздействия для международного диктата. Остальным странам Белый дом вполне спокойно и уверенно диктует условия – начиная от того, какие зерновые выращивать, и заканчивая советами по проведению внешней политики. Путин же, считает полковник, вывел страну из таких отношений.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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